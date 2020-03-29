İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kaldırımları tamamlandı

Kepez Belediyesi’nin inşa ettiği Alparslan Türkeş Bulvarı’nın sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

Kepez Belediyesi'nin inşa ettiği Alparslan Türkeş Bulvarı'nın sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları da tamamlandı. Uzunluğu bin 200 metre, genişliği de 2 metre olan kaldırım için 200 metreküp beton kullanıldı.


Şehir içi trafiğini rahatlatacak ve bölgesine önemli bir değer kazandıracak olan Alparslan Türkeş Bulvarı'nın çalışmalarında sona gelindi. Zorlu coğrafi şartları yenerek inşa edilen bulvarın, sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları da sona erdi. Bulvara, uzunluğu bin 200 metre, genişliği de 2 metre olan kaldırım yapıldı. Kepez Belediye Meclisi kararıyla MHP'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isminin verildiği bulvarın kaldırım çalışmaları için 200 metrekare beton kullanıldı. Sadece yol ve kaldırım boyama işlemleri kalan bulvara, tüm illeri temsilen orta refüjlere de 81 adet yetişmiş zeytin ağacı dikilmişti. Bulvara, uzunluğu bin 200 metre, genişliği 30 metre, yüksekliği 8 metre olan 6 bin 500 ton sıcak asfaltta dökülmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.