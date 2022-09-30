ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu: "İmajımız yenileniyor"

ALTAV katkılarıyla Yönetmen Kürşat Kizbaz tarafından çekilen Alanya belgeseli, tanıtım filmi ve Alanya'nın farklı yönlerini gösteren 10 imaj videosu 12 ay boyunca dünyanın birçok ülkesindeki tanıtım çalışmalarında kullanılacak. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Tanıtım görsellerimizi güncel tutmak amacıyla hazırlattığımız videolar Türkçe ve İngilizce olacak. İlk imaj videomuz ‘Alanya'da Tarih' dublaj aşamasının da tamamlanmasıyla birlikte tarafımıza teslim edildi. Bu videolar hem ALTAV hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yaptığı dünyanın birçok ülkesindeki tanıtımlarda kullanılacak ” dedi.