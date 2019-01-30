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ALTAV'dan Litvanya çıkarması

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı(ALTAV), Kültür ve Turizm Bakanlığının çekildiği Litvanya Fuarına, Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği ile birlikte katıldı.


ALTAV, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katılmadığı Litvanya fuarına Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği ile birlikte katıldı. Estonya, Letonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık pazarı için büyük önem taşıyan fuar Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapıldı. Fuarda Alanya'yı, Baltık Bölgesi'ni ve Türkiye'yi iyi tanıyan ve iyi Türkçe konuşabilen tarih öğretmeni Eryk Tatol temsil etti.


Alanya için önem derecesi yüksek olan fuarla ilgili açıklama yapan ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Baltık ülkelerinde Antalya oldukça popüler, bizler de Antalya'yı tercih edecek olan bu pazardan daha fazla pay alabilmek için çalışmalarımızı her koşulda sürdürüyoruz” dedi.


Geçtiğimiz yıllarda ALTİD ve Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği arasında Avrupa Birliği (AB) tarafından


finanse edilecek projelerin hazırlanması, personel değişimi, iki ülke arasında turizmin gelişmesi adına konferansların düzenlenmesi, karşılıklı turist akışının arttırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi adına geniş çaplı sektörel anlaşma imzalanmıştı.

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