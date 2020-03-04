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ALTİAD'dan 12 çifte Alanya tatili

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİAD) sürdürdüğü iç pazar tanıtımı kapsamında 12 çifte Alanya tatili hediye edildi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİAD) sürdürdüğü iç pazar tanıtımı kapsamında 12 çifte Alanya tatili hediye edildi.


İstanbul'da 30 Ocak-2 Şubat arasında yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) tanıtım çalışması kapsamında düzenlenen ‘12 çifte tatil hediyesi' etkinliğinin çekilişi, Alanya Turistik


İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu toplantısında yapıldı. Çekiliş sonrasında yaptığı açıklamada iç turizm pazarının son derece önemli olduğunu söyleyen Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye


Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi olan ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Bölgemiz turizminin sürdürülebilirliği anlamında yüzde 20-25 oranında iç pazardan fayda sağlanması gerekiyor. Bu anlamda dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen, 103 ülkeden katılımcının yer aldığı EMITT'e 24 yıldır soluksuz katılıyoruz. Son 16 yıldır da standımızda büyük ilgi gören Alanya tatili çekilişiyle


İstanbulluları Alanya ile tanıştırıyoruz. Bugün de son yapılan fuarda alınan başvuruların çekilişini yaparak 12 çifte Alanya tatili hediye ettik” dedi.

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