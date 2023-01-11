ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'dan Alanya'ya müjdeli haber

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Pandemi döneminde Alanya uçuşlarını iptal eden Corendon, 23 Nisan'da uçuşlarına yeniden başlayacak” dedi.

Hollanda Utrecht'teki Vakantiebeurs Turizm Fuarı 11 Ocak itibariyle kapılarını açtı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla 300 metrekarelik stant alanında Türkiye tanıtımı yapıldı. 2020'de düzenlenen fuarı 100 bin 797 kişi ziyaret etmişti. Pandemi nedeniyle ara verilen fuara bu yıl yine 100 binin üzerinde ziyaretçinin katılacağı öngörülüyor. Fuara bu yıl 100 ülkeden 850 kurum ve kuruluşun katıldığı bildirildi. Fuarda Alanya'yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil ediyor. Türkiye standı içerisinde yer aldığımız fuara, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Alanya'dan çok sayıda turizmci katıldı.

“3 yıl aradan sonra yeniden”

Halka kapalı olan fuarın ilk gününde turizm profesyonellerinin ilgisi oldukça yoğundu. Alanya adına görüşmeler yapan ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, sevindirici bilgiler verdi. Dahaoğlu “Hollanda'nın en büyük tur operatörü Corendon'un 3 yıl aradan sonra tekrar Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçacağını öğrendik. Pandemide ara verdikleri operasyona bu sezon 15 bin 500 Hollanda'dan, 9 bin 500 Danimarka'dan toplam 25 bin yolcu ile devam edecekler. 23 Nisan-31 Ekim arasında haftada 3 gün Hollanda Amsterdam'dan, 11 Mayıs-22 Ekim arası haftada 2 gün Danimarka Kopenhag ve Billund'dan gerçekleşecek olan uçuşların yüzde 10'u reklamlara başlanmamış olmasına rağmen şimdiden satılmış durumda” sözlerine yer verdi.

“Alanyaspor'un da sponsoru”

Mehmet Dahaoğlu konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Corendon Kurucu Ortağı Atılay Uslu, uçuşlara talebin artması ve partnerlerimizin de destek vermesi halinde ek uçak koyabileceklerini, mevcut uçak sayısını iki katına çıkarabileceklerini belirtti. Fuarda 600 metrekarelik bir stantla yer alan Corendon, 34 alt katılımcısı ile birlikte hizmet veriyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda üst yönetim kadrosuyla Alanya'ya gelen Atılay Uslu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu tarafından ağırlanmış, Alanya'ya 2023 için daha yoğun bir operasyon yapmaya söz vermişti. Bildiğiniz gibi Corendon, Alanyaspor'un da sponsoru ve Alanya'ya ayrı bir önem veriyor. Corendon ayrıca 2023 sezonunda Antalya-Alanya bölgesine 250 bin Hollanda, Belçika ve Danimarka yolcusu getirmeyi planlıyor.”

Fuarın oldukça yoğun başladığını belirten Mehmet Dahaoğlu, Alanya için nice güzel haberler vermeyi umduklarını belirtti.