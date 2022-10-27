ALTİD Başkanı Sili: "2023'ü en az bu yılın seviyesinde geçireceğimizi umuyoruz"

ANTALYA (İHA) – Antalya'da bu yıl 4.'sü düzenlenen ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) temsil ettiği turizm fuarında konuşan ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Dünya genelinde salgın hastalık sorunlarının ortadan kalkması ve barış ortamının olumlu yönde ilerlemesi durumunda 2023'ü en az bu yılın seviyesinde geçireceğimizi umuyoruz" dedi.

Fuardaki ilk gün temaslarını değerlendiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ülke turizmimizin başkenti Antalya'da fuarın ilk gününde tur operatörleriyle yüz yüze oldukça faydalı görüşmeler yaptıklarını belirterek, “İngiltere ve Avrupa kaynak pazarlarımızın temsilcileriyle durum değerlendirmesi ve 2023 planlamalarını masaya yatırdık. Görünen o ki dünya genelinde salgın hastalık sorunlarının ortadan kalkması ve barış ortamının olumlu yönde ilerlemesi durumunda 2023'ü en az bu yılın seviyesinde geçireceğimizi umuyoruz. Barış ortamının olmadığı bir coğrafyada turizmin yapılabilmesi söz konusu olmuyor maalesef. Bu anlamda insanlık adına, bölgemiz adına ülke ekonomimiz adına daha iyi bir yılı dünya barışı içinde geçirmeyi temenni ediyoruz” dedi.

“Güzel sinyaller alıyoruz”

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise fuarın ilk günü tatmin edici bir katılım sağlandığını belirterek, “Uzun yıllardır görmediğimiz acente temsilcisi dostları görme fırsatı bulduğumuz fuarda Alanya'dan da katılım oldu. Yaptığımız temaslarda doluluk oranları anlamında 2019 gibi verimli geçen bir yılı yakaladığımızın izlenimini edindik. Belki yılsonuna kadar daha da iyi seviyelere geleceğiz. Pandeminin hayatımızdan tamamen çekip gitmesi ve yeni eklenecek uçak planlamalarıyla birlikte 2023 yılının daha da iyi geçeceğini umuyoruz. İngiltere başta olmak üzere özellikle Avrupa pazarından güzel sinyaller alıyoruz. Konaklama tesisleri düzeyi ve verilen hizmet kalitesi olarak rakiplerimize nazaran çok iyi durumdayız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da son bulması durumunda ülke turizminin daha da iyi noktalara ulaşacağına inanıyoruz” dedi.