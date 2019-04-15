ALTİD Başkanı Sili: "Hedefimiz 50 milyon turisti ağırlamak"

Turizm Haftası kutlamaları açılış töreni Alanya'da yapıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Dünyanın en köklü ve en iddialı turizm ülkeleri arasında yerimizi aldık. Bu yıl rekor kırarak 50 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

Turizm Haftası Alanya'da da kutlanmaya başladı. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki kutlamalar safari ciplerinden oluşan kortejle start aldı. Kutlamalara Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Bilal Korkmaz, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği (AKPAB) Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile turistler katıldı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, yaptığı konuşmada Alanya'nın 1960'lardan bu yana turizm yaptığını ve dünyanın sayılı turizm bölgelerinden olduğunu söyledi. Rezervasyon verilerinin 2019 turizminin iyi geçeceğine işaret ettiğini belirten Sili, “Turizm sektörü ülke ekonomimiz adına olmazsa olmaz bir olgu halini almıştır. 2018'de ülke olarak 40 milyon turist sayısına ulaştık. Bu yıl ise 50 milyon rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2023 yılı itibariyle de 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Korkmaz ise, turizmin bir kültür meşalesi olduğunu ifade ederek, turistlerin bu turizm meşalesini kardeşlik, dostluk ve barış için dünyanın her köşesine taşıdığına işaret etti. AKPAB Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu da, “Ecdadımız mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Bunlardan biri de Türk mutfağıdır” diye belirtti.

Kutlamalar halk oyunları, resim sergisi, ALTİD ve AKPAB tarafından hazırlanan yiyeceklerin sunulmasıyla devam etti.