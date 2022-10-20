ALTİD Başkanı Sili: "İsveç merkezli DETUR'un iflasıyla Alanya'daki işletmelerin zararı yaklaşık 2,5 milyon euro oldu"

İsveç merkezli DETUR'un iflas başvurusunun ardından Alanya'da tur operatörü ile çalışan otellerin zararının yaklaşık 2,5 milyon euro olduğunu söyleyen ALTİD Başkanı Burhan Sili, “İskandinav pazarından gelen misafirlerimizin odalarından çıkarılmamaları ya da olumsuz bir hareketle karşılaşmamaları konusunda otelcilerimiz sağduyulu davrandı” dedi.

İsveç merkezli turizm acentesi DETUR, operasyonlarını durdurduğunu, geçtiğimiz günlerde de iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Genel olarak İskandinav ülkelerinden misafirleri Türkiye'ye getiren firma ile çalışan Alanya'daki birçok otel de mağduriyet yaşadığını açıkladı. Otel işletmecileri, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hukuki mücadele başlattı. Alanya'da mağdur olan işletmelerin avukatlığını yapan Fatih Barçın, firma ile ilgili şikayetlerin ağustos ayında gelmeye başladığını söyledi. Devam eden süreçte müşterilerin gelmeye devam ettiğini ancak ödemelerin yapılmadığını söyleyen Avukat Barçın, hem İsveç'teki ana şirketi hem de Türkiye'de kurulan şirketi araştırmaya başladıklarını söyledi. Türkiye'de kurulan şirketin bir çalışan üzerine kurulduğunu belirten Avukat Fatih Barçın, “Türkiye'de kurulan şirketin asıl şirket sahibinin adına değil, çalışanın adına kurulduğunu öğrendik. Bu şirket üzerine herhangi bir mal varlığı olmadığını da tespit ettik. Asıl ana şirket İsveç'te olduğu için mağdur firma temsilcileri ile bir araya geldik. Mevcut hukuki durum hakkında kendilerine bilgi verdik. Daha sonrada kendilerinden belli başlı evrakları toplamalarını istedik. Şu an İsveç'te hukuki süreci başlattık” dedi.

“Basit bir ödeme sıkıntısı olduğunu düşünmüyoruz”

Yaşananların basit bir ödeme sıkıntısı olduğunu düşünmediklerini belirten Barçın, “Hem Türkiye'de kurulan şirketin hem de İsveç'teki şirketin hisse devirlerini, devir edenlerin ve alanların kimler olduğunu, bu hisse devirlerinde bedellerin ödenip, ödenmediğini, ödenmişse ne kadar ödendiği hakkında araştırmamız devam ediyor. Araştırmamız neticesinde elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda hukuka aykırılık görürsek sorumlular hakkında gerekli işlemlere başvuracağız” ifadelerini kullandı.

“İskandinav pazarında bir skandala dönüşmeden misafirlerimiz ülkelerine döndüler”

Alanya'da tatil yapan misafirlere olumsuzluk yansıtılmadığı için işletmecilere teşekkür eden Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise, “İskandinav pazarı Alanya için oldukça önemli. Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya ülkelerinden Antalya'ya gelen misafirlerin yüzde 90'ı Alanya'ya gelir. Hem esnaf hem de otel açısından önemli bir pazarın temsilcisini ne yazık ki kaybettik. Bu süreçte birçok otel mağdur oldu. Buradaki en önemli konu büyük alacakları olan bir iki tesisimiz var. İskandinav pazarı ağırlık olarak küçük tesislerle çalıştığı için mağduriyet biraz daha fazla hissedildi. Burada en önemli konu buraya giriş yapmış olan ve halihazırda o dönemde otellerde kalan İskandinav pazarından gelen misafirlerimizin odalarından çıkarılmamaları ya da olumsuz bir hareketle karşılaşmamaları konusunda otelcilerimiz sağduyulu davrandı. Sonuçta İskandinav pazarında bir skandala dönüşmeden buradaki misafirler ülkelerine döndüler. Otelcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Yaklaşık 2,5 milyon euro zarar söz konusu”

ALTİD Başkanı Sili, Alanya'da DETUR ile çalışan otellerden gelen bilgiler doğrultusunda zararın boyutunun yaklaşık 2,5 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu tarz olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla işletmecilere tavsiyede bulunan Sili, “Burada rakamlar 20 bin, 30 bin, 40 bin euro gibi rakamlar ama küçük tesislerde hissedilmesi, verdiği zarar daha büyük. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte bu tarz olaylar yaşanmaz. Otelcilerimize her zaman söylüyoruz. Acentelere açacakları cari hesapları dikkatli takip etmeleri ve belirli bir orandan sonra eğer sıkıntı var ise çalışmayı kesmesi lazım. Bunu hepimizin yapması lazım. Alanya bölgesi dışında birçok yerde bu şekilde uygulanıyor. Acenteler de buna riayet ediyorlar” şeklinde konuştu.