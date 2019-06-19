ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın ülkeleri tercih etmeleri ya da kendi ülkelerinde daha fazla tatil yapma eğilimi daralmaya sebep oluyor"

Son 2 senede 8 uçak firmasının iflas etmiş olmasının da yaşanan gerilemeye etkileri var” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki Okurcalar'da yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik genel sorunların ele alındığı ve geleceğe yönelik çözüm yolları ve projeksiyonların masaya yatırıldığı toplantıya Justiniano Club Park Conti Otel ev sahipliği yaptı. Toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Alara Turizm Yatırımcılar Birliği (ALTUYAB) Başkanı Serdar Gür, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

"Paniğe gerek yok"

ALTİD Başkanı Burhan Sili, toplantının açılış konuşmasında Rusya ve Avrupa kaynak pazarları erken rezervasyon dönemi olan Ocak-Şubat-Mart rezervasyonlarında geçen seneye oranla ciddi bir artış olduğunu fakat Mart ortası itibariyle tamamlanan, dünyada ‘Turizm Borsası' olarak nitelendirilen ITB Berlin'den sonra rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu ifade etti. 2019 Mayıs ayının 2018'in aynı dönemine göre Alanya özelinde daha düşük doluluk oranlarıyla kapatıldığını söyleyen Sili, “Yaşanan bu düşüş kesinlikle paniğe sebep olmamalı. Yüksek seviyedeki maliyet artışını da göz önünde bulundurmak suretiyle, tur operatörü ve acentelerle de görüşülerek, kaynak pazarlardaki potansiyel misafirlerin alım gücü, rakip ülkelerin fiyat politikaları değerlendirilerek, satılabilir fiyat ve hizmet-kalite dengesini bozmayacak oranlarda fiyat indirimi yapılmalı” dedi.

Sili, bu günlerde tekrar artmaya başlayan rezervasyon taleplerine istinaden son dakika rezervasyonlarıyla beklenen talebin yeniden oluşacağını öngördüklerini söyledi.

"İflaslar turizmi etkiledi"

Dünyadaki genel ve kaynak pazarlardaki özel ekonomik koşulların ve kaygıların, küresel ısınmanın, bazı kaynak pazarlarda ve Türkiye'deki seçim süreçlerinin pamuk ipliğine bağlı turizmi etkilediğinin altını çizen Sili, “Kaynak pazarlarımız Almanya ve Rusya'dan ilk 5 ayda yurt dışı tatil talebinde düşüş söz konusu. Dünya turizm piyasasında yaşanan 2019 deniz, kum, güneş tatil hareketliliğindeki daralma, turistlerin yakın ülkeleri tercih etmeleri ya da daha fazla kendi ülkelerinde tatil yapma eğilimi şeklinde ortaya çıkıyor. Son 2 senede 8 uçak firmasının iflas etmiş olması da yaşanan daralmaya büyük etki ediyor” diye konuştu.