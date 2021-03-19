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ALTİD'de ‘Eğitimli iş gücü' konuşuldu

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve heyeti, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve heyeti, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti. Ziyarette, Eğitimli iş gücü konuşulurken Sili, konu ile ilgili “Eğitimli ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi ülke ve sektörümüzün geleceği adına büyük önem taşıyor” dedi.


Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile beraberindeki heyet, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Sili, “Dernek olarak kuruluş tarihimiz olan 1985'den bugüne her zaman eğitime büyük önem verdik. Özellikle turizm meslek okullarına imkanlar dahilinde katkı sağlıyoruz. Eğitimli ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi ülke ve sektörümüzün geleceği adına büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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