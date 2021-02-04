ALTİD'de kamu ve turizm görüşüldü

Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kurtay, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret ederek gündemi değerlendirdi.

Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kurtay ve İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Alanya Şefi Onur Akkoyun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti. Yapılan ziyarette turizm sektörünün istihdama olan katkısı, önceki sezonda yaşananlar ve 2021 sezonundan beklentiler, Antalya'ya gelecek turist sayının artırılması için yapılan çalışmalar, özel sektörün kamuyla olan uyumu, turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yapılan çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarının Antalya ve Alanya özelindeki koordinasyonu ve uyumu konuları görüşüldü.