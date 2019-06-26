ALTİD'den ‘İklim' uyarısı

İklim değişikliğinin önemine dikkat çeken Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Sera gazı salınımları iklim değişikliğine sebep oluyor. Küresel ısınmadan dolayı ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektörü ilerleyen yıllarda farklı bir boyuta evrilecek. Buna hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın üçüncüsü İncekum ve Okurcalar otel işletmecileriyle yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, İncekum ve Türkler Otelciler Derneği (İNTOD) Başkanı Mustafa Kahya, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

Kazı çalışmalarına destek verilecek

Toplantıda, acentelerle yaşanan tahsilat süreçleri, 2020 sözleşmeleri ve otel işletmecilerinin fiyat politikası, ‘Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenleme, uluslararası tanıtım çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca Syedra Antik Kenti'nin kazı çalışmalarına destek verilmesi kararlaştırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in Alanya toplantısının değerlendirildiği toplantıda Alanya Belediyesi'ne yönelik 2020-2024 yılları arasında yapılması gerekenler çalışması, şehir ulaşımı, yol önceliği motorlu taşıtların olduğu ana yollardaki yaya geçitlerinin durumu ele alındı. Tünellerde yapılan trafik kamera sisteminin faaliyete geçirilmesi, elektrik kesintileri, elektrikte yaşanan dalgalanma sorunu ve elektrikli cihazlara zararı, ulaşımda alternatif olarak raylı ulaşım sistemi, deniz ve kumsalın durumu, olur olmaz havai fişek kullanımı konuları masaya yatırıldı ve ilgili makamlara bilgilendirme ve talep yazılarının yazılması kararlaştırıldı.

Tehlike çanları çalıyor

Dünya yüzeyinin her geçen yıl daha fazla ısındığını, toplantıda yaptığı konuşmada anlatan Başkan Sili, atmosferde kızılötesi ışınları tutarak dünya yüzeyinin ısınmasına sebep olan sera gazının küresel ısınmaya sebep olduğunu vurguladı. Bu ısınmanın insan sağlığını bozacağını ve ekolojik dengenin bozulmasına, turizm sektörünün darbe almasına sebep olacağının altını çizen Sili, “Şu sıralarda dünyayı kasıp kavuran ve yakından takip ettiğim bir eylem var. 16 yaşında İsveçli bir kız çocuğunun (Greta Thunberg) başlattığı iklim protestosu İsveç Parlamentosu önünden dünyaya sıçramış durumda. Bu kız insanlığın görmezden geldiği iklim değişikliğine dikkat çağrısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Şehrimizde ve turizmimizde de fosil yakıt salınımının sonucu olan iklim değişikliği etkisini göstermeye başladı. Uygun fiyatlı deniz, kum ve güneş turizmi üzerinden pazarladığımız otellerimiz maalesef ilerleyen yıllarda cazibesini kaybedebilir. Çünkü dünya ısınıyor. Çetin kış şartları geçiren soğuk ülkelerden tatile çıkmak isteyen turistler artık kendi ülkelerinde veya komşu oldukları ülkelerde tatil yapmayı tercih edecekler. İklim değişikliğinin ekolojik dengeye büyük zararları var. Buna örnek olarak daha önce hiç görülmemiş balon balıklarının Akdeniz'de, ardından Ege ve Marmara'da görülmesi ve Karadeniz'e doğru yol almasını gösterebiliriz. Ülkemizde de bu sorunun milli mesela haline getirilmesi ve Devlet olarak acilen önemli adımların atılması gerekmektedir” dedi.