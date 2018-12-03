Altın kramponlar 3. lige kapıyı araladı

Kepez Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Tavas Birlikspor'u yenerek liderlik bayrağını elinde tuttu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Ortaca Belediyespor'u kendi sahasında yenerek liderliğe yükselen Kepez Belediyespor, çıktığı maçlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla liderliği bırakmadı. Manavgat deplasmanında aldığı beraberlik sonrası averajla liderliğini koruyan Kepez Belediyespor, Tavas Birlikspor'la karşılaşmasında aldığı 3 puan sayesinde diğer takımlarla arasındaki sayı farkını açmaya başladı.

Üstün performansların sergilendiği maçta ilk yarı atak oyunu sayesinde ilk golü bulan taraf Kepez Belediyespor oldu. Maçın 30. dakikasında Enes İlhan Yüksel topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Kepez Belediyespor'un golünden sonra her iki takım da kale önünde buldukları pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarı kale önünde bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Tavas Belediyespor, oldukça sert çıkışlar sergiledi. Maçın 2. Golü Kepez Belediyespor'dan Fataı Adebowale Gbadamosı'den geldi. Başka gol kaydedilmeyen karşılaşma, Kepez Belediyespor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 11. Hafta geride kalırken liderlik bayrağı 24 puan ile Kepez Belediyespor'un elinde kalmaya devam ediyor.