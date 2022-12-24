Altın Lider Ödülleri sahiplerini buldu

İş dünyasının en kıymetli ödülleri olarak anılan Altın Lider Ödülleri, 2022 yılında İstanbul'da gerçekleşen gala gecesiyle sahiplerini buldu.

2022 yılının Altın Lideri Ödülleri'nde tüm Türkiye'den 46 binden fazla tekil halkoyu kullanıldı. Oylama sonucu ödül almaya halk kazananlar için 22 Aralık Perşembe akşamı, İstanbul'da ödül töreni düzenlendi. Yarışmada BEE'O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin en beğenilen CEO'su ödülüne layık görüldü.

Samancı, firma olarak 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ve Türkiye'nin adını bu alanda dünyaya duyurduklarını söyledi. Ürünlerin yüksek kalitede üretmenin yanı sıra, sağlık etkilerini de bilimsel çalışmalarla ortaya koyarak Ar-Ge merkezli üniversite-sanayi iş birliği yaklaşımıyla ilerlediklerini vurgulayan Samancı, “Yaptığımız bilimsel çalışmalarla, arıcılık alanında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle, kurulduğumuz günden bu yana 58 ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Bu başarı tabi ki bir tesadüf değil, arı gibi çalışkan ekibimizle, tıpkı bir arı kovanı gibi hiç durmadan çalışarak, ortak akıl, uzmanlık ve yoğun emekle elde ettik” dedi.

2022 yılı Altın Lider Ödülleri töreninde Türkiye'nin en beğenilen 50 Lider CEO'su, 50 Lider CMO'su ve 50 Lider CHRO'su arasında olan diğer isimler ise, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LCW Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt; Şişecam CEO'su Görkem Elverici, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, A101 Yeni Mağazacılık Pazarlama Genel Müdürü Cüneyt Şahin, Migros Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy, IKEA Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ayla Akkaban Maşlak, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş oldu.