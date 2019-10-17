Altın Palet' Kaş'ta başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmaları başladı.

İki gün sürecek şampiyonanın tema kategorisi bu yıl ‘deniz tavşanları' belirlendi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Fotoğraf ve video kategorisinde 15 spor kulübünden 30, dalış eşleriyle birlikte toplam 60 yarışmacı katılıyor. Kanyon, Hidayet, Heybeli Ada ve Güvercin Ada bölgesinde 4 dalışla en iyi sualtı görüntüleri çekilecek. Fotoğraflar balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde fotoğraf jürisi ve video kategorisindeki çekimler ise video jürisi tarafından değerlendirilecek. Cumartesi günü jürinin değerlendirmesinin ardından, düzenlenecek ödül töreniyle şampiyonada derece alanlara madalya verilecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na katılan yarışmacılara başarılar dilediğini ifade ederek, organizasyonda desteği ve emeği olan bütün kurum ve kişilere teşekkür ettiğini belirtti.