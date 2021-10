Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi ve söyleşiler ile devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali dün sabah güne Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden “İki Şafak Arasında”nın söyleşisi ile başladı. Söyleşiye yönetmen Selman Nacar, yapımcı Diloy Gülün, oyuncular Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Bedir Bedir, Cihat Süvarioğlu, görüntü yönetmeni Tudor Panduru ve cast direktörü Ezgi Baltaş katıldı.

Günün ikinci söyleşisinde ise “Zuhal” filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu, yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, senaristi Ziya Demirel, başrol oyuncusu Nihal Yalçın, kurgucusu Buğra Dedeoğlu, sanat yönetmeni Osman Özcan, görüntü yönetmeni Sebastian Weber ve müziklerini yapan Yusuf Tan Demirel'in katılımıyla Balerin Cafe'deydi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun filmi “Kafes” ve Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi “Bağlılık Hasan” film ekiplerinin katılımıyla Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluştu.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Tel Örgüdeki Delik / The Hole In The Fence gösterimi sonrasında yönetmen Joaquin del Paso izleyicilerin sorularını yanıtladı. Joaquin del Paso, Venedik Film Festivali'nde gösterilen, kurduğu psikolojik gerilim atmosferiyle, kör inançlarla beslenen otoriter dünyanın sarsıcı bir portresini sunduğu filmine dair, “O yaşlarda filmdekine benzer bir yerde okuduktan sonra içimde kalan bir duygudan yola çıkarak filmin hikâyesini kurmaya başladım. O yıllara dönüp o çevrede bu çocukların nasıl büyüdüğüne dair kendi versiyonumu yazmam gerektiğine karar verdim. Bu duyguyla bütün evrenini kurdum filmin. Her karakterde benden bir parça var diyebilirim. Film, çocuklara büyürken aşılanan kötülükle alakalı aslında ve tek bir yere ait değil, her ülkeye uyarlanabilir” dedi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden “Bekleyiş” filminin gösterimi sonrası filmin söyleşisinde izleyicilerle buluşan yönetmen Aslı Akdağ, bebeğini babasız büyütmek zorunda kalan bekar bir kadın olarak kendisini özne aldığı filmi için, “Ben içten bir şey anlatayım, bakalım nereye gidecek diye yola çıktım. Hayatta böyle ihtimaller de var demek için yaptığım bir film. Alışılageldik dili kırsak, biraz da diğer taraftan baksak diye yapılmış bir film aslında. Sonuçta görsel bir evren, herkes almak istediğini alacak bu filmden” diye konuştu.

“Festivalde bugün”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Cemil Ağacıkoğlu'nun imzalı “Kafes” filminin söyleşisi saat 11.00'da, Semih Kaplanoğlu yönetmenliğindeki “Bağlılık Hasan” filminin söyleşisi saat 12.00'da film ekiplerinin katılımıyla AKM'nin yanında bulunan Balerin Cafe'de gerçekleşecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ferit Karahan'ın baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un dokunaklı hikâyesini beyazperdeye taşıdığı “Okul Tıraşı” 19.15'te, Emre Kayiş'in soyu tükenmekte olan Anadolu leoparının hüzünlü kaderinden hareketle, onunla yazgı birliği içinde olan insanların duygu dünyasını ortaya koyduğu filmi “Anadolu Leoparı” 21.45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında gösterilecek. “Okul Tıraşı” filmi saat 19.30'da, “Anadolu Leoparı” filmi ise 22.00'da AKM Aspendos salonunda da gösterimde olacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Paz Fbrega'nın istenmeyen bir hamileliğin bir araya getirdiği iki kadının dostluğunu sadelik içerisinde anlattığı, duygulara ve değişen rollere hassasiyetle odaklandığı filmi Aurora 19.15'te, Florence Miailhe'in iki kardeşin olağanüstü maceralarla dolu mücadelesiyle sığınılacak güvenli limanların birer birer yok olduğu günümüz dünyasının keskin bir portresini sunduğu ilk uzun metraj canlandırma filmi Yolculuk / The Crossing 21:45'te Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici karşısına çıkacak.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması heyecanı bu akşam başlıyor. Can Merdan Doğan'ın “Stiletto”, Mazlum Demir'in “Agna”, Musab Tekin'in “Rewşen”, Seyyid Yıldız'ın “Ajotin”, Burcu Uğuz'un “Aile Tablosu”, Ali Tansu Turhan'ın “İkinci Gece” adlı filmleri 19.15'te, Volkan Güney Eker'in “Larva”, Adar Baran Değer'in “Soğuk”, Aziz Alaca'nın “Göl Kenarı”, Yasemin Demirci'nin “Gece Kuşağı”, Okan Avcı'nın “Kaya”, Elif Refiğ'in “Siz Biraz Uzak Kaldınız” filmleri 21:45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında gösterilecek. Ücretsiz gerçekleşecek gösterimler sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

“Belgeselde Yeni Arayışlar” başlıklı söyleşi, Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında saat 14.00'da festival YouTube kanalında olacak. Engin Palabıyık'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide son yıllarda belgesel sinemaya yaklaşımları ile adlarından söz ettiren Deniz Tortum, Ruken Tekeş, Serdar Kökçeoğlu ve Zeynep Dadak filmlerini ve arayışlarını tartışacaklar.

Antalya Film Forum çatısı altında düzenlenen Forum+ kapsamında bugün KUDA (Kurgucu Dayanışması) katkılarıyla düzenlenecek “Uzun Metraj Filmlerde Kurgu Süreci” adlı panel saat 14.00'da gerçekleşecek.

“Festivalde yarın gerçekleşecek gösterimler”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Necip Çağhan Özdemir'in ilk uzun metraj filmi “Bembeyaz” 19.15'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında 19.30'da ise AKM Aspendos salonunda gösterilecek. Hakkı Kurtulmuş ve Melik Saraçoğlu imzalı “Birlikte Öleceğiz” 21.45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında, 22.00'da AKM Aspendos salonunda dünyadaki ilk gösterimini yapacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Clio Barnard'ın yazıp yönettiği, müzikle sarmalanmış ve mizah dolu etkileyici bir çağdaş aşk hikayesi “Ali ve Ava / Ali & Ava” 19.15'te, Fred Baillif'in Berlin Film Festivali'nde gençlik ödülünün sahibi filmi “Aile / The Fam” 21.45'te Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici karşısına çıkacak. “Aile / The Fam” filminin gösterimi sonrasında yönetmen Clio Barnard izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan Esra Yıldız'ın yönettiği “Vatansız” adlı belgesel 19.15'te, Volkan Üce'nin yönettiği belgesel yapım “Her Şey Dahil” 21:45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında beyazperdede olacak. Belgesel film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.