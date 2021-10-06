Altın Portakal heyecanı ilçelere taşınıyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanını Antalya'nın ilçelerine de taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı sürüyor. Film galaları, söyleşiler ve paneller ile Türk sinemasının birbirinden değerli isimleri Antalya'da sinemaseverler ile buluşuyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanını ‘Gezen Sinema' etkinliği ile Antalya'nın ilçelerine de taşıyor.

“Aile Arasında filmi izleyiciyle buluşacak”

Altın Portakal gezici sinema tırı, 6 Ekim Çarşamba günü Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda ve Serik Çınaraltı Meydanı'nda saat 20.00'de ‘Aile Arasında' filmiyle izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri, 7 Ekim Perşembe günü Kumluca Cumhuriyet Meydanı ve Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda, 8 Ekim Cuma günü de Demre Noel Baba Meydanı ve Alanya Belediye arkası otopark alanında devam edecek. ‘Aile Arasında' film gösterimi ile Altın Portakal heyecanı Antalya'nın ilçelerinde de yaşanacak.