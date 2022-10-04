Altın Portakal'da görücüye çıkan “Bomboş” filmine izleyicilerin ilgisi yoğun oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm hızıyla sürürken, festivalde bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan “Bomboş” filminin söyleşisi düzenlendi. Filmin yönetmeni Onur Ünlü ve oyuncular Serkan Keskin, Hazar Ergüçlü ve Settar Tanrıöğen ile birlikte film ekibi, izleyicilerin sorularını yanıtladı

Yönetmenliğini ve senaristliğini, “Leyla ile Mecnun”, “Polis” ve “İtirazım Var” gibi yapımlarıyla tanınan Onur Ünlü'nün yaptığı, yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü ve Ender Sevim'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve Hazal Ergüçlü yer alıyor. Komedi türünde izleyicilerin beğenisine sunulan yapım, en büyük tutkusu cansız şeylerin fotoğrafını çekmek olan kırklı yaşlardaki Günel karakterinin bir cinayete tanık olmasını ve kendi içindeki çelişkilerini konu ediniyor.

“Şiddet zorunlu bir durumdur”

Filmin aslında hak ettiğinden fazlasını isteyen bir adamın hikayesi olduğunu belirten yönetmen Onur Ünlü, seyircilerden gelen "Şiddet neden bu kadar fazla?" soruna, “Şiddet zorunlu bir durumdur; çünkü hayatın içindedir biz de o yüzden kullanıyoruz. Netice de bizler iyilik melekleri değiliz. Açıkçası ben bir filmde birisinin öldürüldüğünü gören birinin başkasını öldürdüğünü düşünmüyorum, ama buna sebep verirsem bundan da gurur duyabilirim etkileyicilik anlamında. Çünkü ulaşmaya çalıştığımız etkileyicilik bu ama bunun imkânı yoktur bu bir fantezi işidir. Bu mümkün değil. Dolayısıyla anlatıda şiddet doğal bir parçadır ve zorunludur” şeklinde cevap verdi.

“Hazar Ergüçlü ve Settar Tanrıöğen ile birlikte oynamak bana mutluluk verdi”

Filmin başrol oyuncusu Serkan Keskin, filmin yapım süreciyle ilgili olarak, “Onur Ünlü bana hikâyeden ilk bahsettiğinde heyecanlanmıştım sonrasında okudum ve daha da heyecan duydum. Onur Ünlü'nün yazdığı bir senaryoda Hazar Ergüçlü ve Settar Tanrıöğen ile birlikte oynamak bana mutluluk verdi. Özellikle çocukluğumdan beri izlediğim Settar Tanrıöğen ile birlikte bir şeyler yapma hissi çok heyecanlıydı” şeklinde konuştu.

“Oynaması çok keyifliydi, bu işin bir parçası olmak benim için çok önemli”

Hazar Ergüçlü, yapımcı ve oyuncu olarak yer aldığı projeyle ilgili olarak, “Kadın olarak Türkiye'de birçok şeyi yapmak zor olduğu gibi oyunculuk yapmak da çok zor. Filmin yapım sürecinin her kısmında yer almak istiyorum. Bu sefer işin, bir film nasıl yapılır? kısmında da olmak istedim. Onur'un işlerini de çok seviyorum ve çok destek olmak istedim. Oynaması çok keyifliydi, bu işin bir parçası olmak benim için çok önemli. Senaryoyu okuduğumda karakteri de çok sevdim, o yüzden bu projede yer almak istedim” ifadelerini kullandı.

Filmin oyunculardan Settar Tanroğen ise, oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "onlarla çalışmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.