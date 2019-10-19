Altın renkli heykeller kenti süslüyor

Altın Portakal Film Festivali için Antalyaspor Kavşağı'nda peyzaj düzenlemesi yapılırken, Cam Piramit, AKM ve 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu çevresi ile festival kortej güzergahına altın rengi Altın Portakal heykelleri konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin heyecanı şehri sarmaya başladı. Antalyalılar ile birlikte şehir dışından birçok misafiri ağırlayacak Film Festivali için kenti güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Film festivalinin açılışının gerçekleştirileceği 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu çevresi, kortej güzergahı, Cam Piramit alanı ile gösterim ve etkinliklerin yapılacağı AKM çevresinde yer alan üst geçit ve kavşaklar festival için hazırlanıyor. Bu kapsamda ekipler 120 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı. Üst geçit ve kavşaklara her yıl festival döneminde olduğu gibi festivalin simgesi heykeller de yerleştirildi. Heykellerde Altın Portakal gibi özüne dönerek altın rengini aldı.