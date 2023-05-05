Altın ve paralarını otobüste unuttuğunu belediyeden gelen telefonla öğrendi

Antalya'da bindiği otobüste yaklaşık 20 bin lira değerinde altın ve nakit paranın bulunduğu el çantasını düşüren kadın, bir gün sonra kayıp eşya bürosundan çantasına kavuştu. Hediyelik gram altın ve nakit parasının bulunmasından büyük mutluluk yaşayan Serpil Sözkesen, "Hiçbir şeyin farkında değildim, nerede nasıl düşürdüğümü düşünecektim ama geri elime geçer miydi geçmez miydi bilmiyorum. Çantam bulununca çok çok mutlu oldum, bana büyük bir ödül gibi bir şey oldu" dedi.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan emekli Serpil Sözkesen, 2 gün önce öğleden sonra Doğugarajı'ndan KC-34 levhalı belediye otobüsüne bindi. Sırt çantası ile en arka koltuğa geçen Sözkesen, yol uzun olduğu için küçük el çantasından müzik dinlemek için kulaklığını çıkardı. İçinde para ev altın bulunan el çantasını sırt çantasının üstüne koyan Sözkesen, yolcuğuna devam etti. Bir süre sonra el çantası sırt çantasının üstünden kayarak koltuğun arasına düştü. Çantasının düştüğünü fark etmeyen Sözkesen, mahalleye geldiğinde otobüsten indi. Son durağa gelen şoföre 12 yaşlarında bir çocuk, bulduğu çantayı teslim etti. Şoför içinde para, altın, banka kartı, kimlik kartı, otobüs kartı bulunan çantayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına tutanakla teslim etti. Belediye yetkilileri otobüs ve kimlik kartı üzerinden hemen Sözkesen'e ulaştı. Çantasının olmadığını gelen telefonla öğrenen Serpil Sözkesen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına geldi ve kendisine sorulan soruların ardından çantasına kavuştu.

Kadının otobüse binmesi kamerada

Çantayı otobüste unuttuğunu fark etmeyen, belediye yetkilileri kendisine ulaştığında büyük sevinç yaşayan Sözkesen, kayıp eşya bürosuna gelerek çantasını teslim aldı. Otobüs içerisinde yer alan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sözkesen'in telefonla konuşurken çantasını almayı unutarak otobüsten inmesi ve şoförün çantayı bulması yer aldı.

"Çantamın kayıp olduğunu anlamadım"

Altın ve parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Serpil Sözkesen, iki gün önce Doğu Garajı bölgesinde bir akrabasına ziyarette bulunup, alışveriş yaptıktan sonra toplu şehir içi yolcu otobüsüyle evine geri döndüğünü söyledi.

Aksu Altıntaş Mahallesi'ne giden KC-34 levhalı otobüse bindiğini anlatan Sözkesen, “Uzun bir yolculuk olduğu için müzik dinlemeye başladım. İçinde para ve altın olan küçük çantamın içinden kulaklığı aldıktan sonra çantayı koluma takmayı unutmuşum. Ondan sonra araba ileri geri yapınca çanta sırt çantasının altına kayıyor. Mahalleye geldiğimde düğmeye basıp çantamı alıp indim. Ama küçük el çantam otobüste kalmış. Eve geldim çantamın kayıp olduğunu anlamadım. Misafirim geleceği için telaşım da vardı” diye konuştu.

"Bana ödül oldu"

Ertesi gün Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından bir telefon geldiğini dile getiren Sözkesen, “Ablam telefonumu açıyor, herhangi bir kayıp eşyamız var mı diye soruyorlar. Ablam durumu anlattı. Sonra jeton düştü. Masanın üzerine baktığımda küçük çantamın olmadığını fark ettim. Numarayı geri aradım, durumu anlattım. Bir gün boyunca çantamın kaybolduğunun farkında değildim. Çantanın içinde, zincir, gram altın, emekli maaşım, kartlarım, bir miktar para vardı. Çantama kavuşmam çok güzel. Hele hele içi dolu şekilde çantamın bana geri ulaşması çok çok güzel. Herkesten Allah razı olsun. Ertesi günü akşam ödeme yapacağım zaman belki çantamın olmadığının farkına varırdım. Hiçbir şeyin farkında değildim. Nerede nasıl düşürdüğümü düşünecektim. Ama elime geçer miydi geçmez miydi bilmiyorum. Altınla birlikte çantanın içinde yaklaşık 20 bin lira vardı. Çantam bulununca çok çok mutlu oldum. Babamın emekli maaşıydı o ve gelirim azdı. Bana çok çok büyük ödül gibi bir şey oldu” şeklinde konuştu.

"Kayıp eşyaları barkod sistemiyle takip ediyoruz"

Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, toplu taşıma araçlarında bulunan eşyaları barkodlu özel poşetlere aldıklarını söyledi.

Yolcunun fark edip kendilerini araması halinde daha kolay bir geri dönüş sağladıklarını ifade eden Tonguç, “Yolcu fark etmezse içindeki varlıkları kontrol ediyoruz, varsa kimlik bilgisi üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. İlgili güvenlik kontrolünün ardından vatandaşımıza kaybını teslim ediyoruz. Şoför arkadaşlarımız ve he durakta depolama görevlilerimiz var. Bu tür bulunan kayıp eşyaların özel barkod sistemiyle takibini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.