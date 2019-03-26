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Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Ürünlü Mahallesi’nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Altınbeşik mağarası yolunu yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Ürünlü Mahallesi'nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Altınbeşik mağarası yolunu yeniliyor.


Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye'nin en büyük, Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'na ulaşımın daha kolay hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri, 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerinde kırıcı iş makineleriyle sert kayaları kırarak yolu daha geniş ve konforlu hale getiriyor. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi.

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