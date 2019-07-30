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Altındağ'da ikinci etap başladı

Muratpaşa Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol ve kaldırımlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Muratpaşa Belediyesi; altyapı çalışmaları tamamlanan ve kullanıma bağlı tahrip olan yolları, projelendirerek yeniliyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Mahallesinde başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 600 metre uzunluğundaki 9 sokağın asfalt ve kaldırımını yenileyecek.


Belediye ekipleri, Altındağ Mahallesindeki ikinci etap çalışmalarında ilk olarak eski asfaltı tamamen kazıdı. Altındağ Mahallesi 159, 166 ve 161 sokakları asfaltlayan ekipler, toplam 9 sokağın yollarını 3 bin 950 ton sıcak asfaltla kaplayacak.


Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol ve kaldırımlarını, program halinde yenilediklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Altındağ Mahallemizde ikinci etap çalışmalarına başladık. Yaklaşık iki haftada tamamlamayı planladığımız çalışmalar kapsamında 2 bin 600 metrelik 9 sokağın yol ve kaldırımlarını yenileyeceğiz” dedi.

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