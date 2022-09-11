Altınkaya Mahallesinin 28 yıllık asfalt sorunu çözüme kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Beşkonak bölgesinde Altınkaya (Zerk) Mahallesi'nin 28 yıllık asfalt sorununu çözüme kavuşturuyor. Yıllar içinde kullanılamaz hale gelen yol yeniden asfaltlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat genelinde başlattığı asfalt seferberliğinde yıllardır asfaltlanmayan yerleşim yerlerinin sorunlarını çözmeye devam ediyor. 11 kilometrelik Altınkaya Mahallesi yolu Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltla kaplanıyor.

“Yıllardır asfalt yüzü görmedi”

Uzun yıllar sonra hizmet gördüklerine dikkat çeken Altınkaya Mahalle Muhtarı Adem Öğren 28 yıl önce yapılan yolun yıllar içinde kullanılamaz duruma geldiğini belirterek, “Başkanımız Muhittin Böcek'ten yolumuzun yapılmasını talep ettik. Hızlı bir şekilde yolumuz asfaltlanıyor. Bu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz” dedi.

“Güvenli yollar için koruyucu önlem”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Altınkaya Mahallesinde yol çalışmasını yaparken daha güvenli ulaşım için koruyucu olarak bilinen çelik bariyer çalışmalarına da başladı. Büyükşehir ekipleri keskin viraj, şarampol ve uçurumun bulunduğu yol kenarlarında 'koruyucu' olarak da bilinen çelik bariyerler monte ederek Altınkaya yolunu daha güvenli hale getirecek.