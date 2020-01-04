İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti

TFF 1.

Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Lara'da yaptığı antrenmanla devam etti.


Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenmanın orta bölümünde futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, idmanın yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.


İzmir ekibi çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.