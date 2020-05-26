Altınova'da değişim başladı

Değişimin başladığı bölge, yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriliyor.

Kepez Belediyesinin, yaklaşık 30 yıl süren imar sorununu çözmesinden sonda Altınova bölgesindeki mahallelerde değişim başladı. İmara uygun nitelikli konutların yükselmeye başladığı bölgenin yaşam kalitesi yol ve yeşil alan yatırımlarıyla artırılıyor. Altınova sakinlerine konforlu ve bir yaşam sunmak isteyen Kepez Belediyesi, bölgede hem imar yollarını açıyor hem de yeni yeşil alanlar oluşturuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınova Orta Mahalle'ye 2 yeşil alan kazandırdı. Perge ve Erdem sokakları arasında 1853 metrekare alan üzerinde yeşil alan oluşturuldu. Çim ekilen alana 5 adet yetişmiş zeytin ağacı dikildi. Çevresinde modern konutların bulunduğu yeşil alana açık hava spor aletleri de yerleştirildi.

23 bin metrekare yeşil alan

Diğer mahalle parkı da Yüce Sokak ile Dündar Sokak kesişimin de 3 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Çocukların oyun, büyüklerin dinlenme ve sosyal aktivite alan ihtiyacını karşılayan parkta, üzeri kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, zemini kauçuk olan çocuk oyun elemanları, açık hava spor aletleri ile yürüyüş alanı bulunuyor. Çim ekilen parka, çeşitli türde bitki ve ağaç fidanı da dikildi.

Başkan Tütüncü, döneminde Altınova Orta Mahalle'de inşa edilen 6 parkla birlikte 23 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Altınova'da yeşil alan yatırımlarının devam edeceğini ifade ettiler.