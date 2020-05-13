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Altınova'da yollar açılıyor

Kepez Belediyesi, Altınova Sinan Mahallesi’nde imar planında olmasına rağmen kapalı olan Elif Sokağı ulaşıma açıyor.

Kepez Belediyesi, Altınova Sinan Mahallesi'nde imar planında olmasına rağmen kapalı olan Elif Sokağı ulaşıma açıyor.


Altınova bölgesinde mahallelerde imar planına uygun şekilde yeni yeşil alanlar üretilirken, imar planında yer alan yollarda açılıyor. Altınova Sinan Mahallesi'nde imar sorunundan dolayı uzun yıllar açılamayan Elif Sokak, imar planının yapılmasının ardından yoluna kavuşuyor.



Elif Sokak havaalanı yoluna bağlanıyor


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Fatih Sokak ile Ülker Sokak arasında kalan yolu açma çalışmasını başlattı. Bulldozer paletli iş makinesiyle açılan yola, kamyonlarla getirilen hafriyat malzemesi greyder ile seriliyor. Daha sonra silindir iş makinesiyle hafriyat ezilerek, yolun kot seviyesi oluşturuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü, yapım çalışmasını tamamladıktan sonra genişliği 15 metre, uzunluğu 821 metre olan yolu sathi asfaltla kaplayacak.



Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki kapalı olan imar yollarını açmaya devam edeceklerini ifade etti.

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