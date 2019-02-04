Altınova'ya müjdeli haber

Kepez Belediye Meclisi'nde kabul edilen uygulama imar planı revizyonuyla Altınova Köyiçi'nde yaşayanların konut alanlarının, ticaret-konut alanına dönüştürülmesi ve emsal artışı talebi karşılandı.

Kepez Belediye Meclisinin, 11 yazılı gündemi olan Şubat ayı olağan toplantısının en önemli gündem konusu Altınova'nın imar planlaması oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında toplanan meclis, Altınova'nın ticaret alanlarından sonra konut alanlarında beklenen imar planı revizyonunu da karara bağladı. Altınova bölgesinin 35 yıla yakın beklenen imar planı, Başkan Tütüncü döneminde yapılmıştı. Antalya'nın ticaret merkezi olan Altınova'da, ticari kullanımların talep görmesi ve ticaret alanları ile konut alanları arasındaki emsal farkının bölgenin gelişmesine olumsuz etkilemesinden dolayı imar revizyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyuldu.

Bölgedeki mahallelerde yaşayanların talebi doğrultusunda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ile Altınova bölgesindeki ticari alanlarına ilişkin imar revizyonu hazırlandı. Meclis süreci tamamlanan imar revizyonuyla, toptan ticaret alanları ile merkezle bütünleşecek ticaret alanlarının, ticaret alanı ve toplu işyerlerine dönüştürüldü. İmar revizyonuyla ticaret ve toplu işyerleri alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin metrekare oldu. Bu alanların inşaat emsali, 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı. Ticaret ve toplu işyerleri alanlarında emsal, 2 bin-10 bin metrekare arası parsellerde 0.80, 10 bin-20 bin metrekare parsellerde 1.00, 20 bin metrekare ve üzeri parsellerde ise 1.20 oldu.

Köyiçi'nin imar talepleri de tamam

Kepez Belediyesi, ticari alanlardan sonra Altınova'da konut alanlarında yaşayanların imar taleplerini karşılamak amacıyla Köyiçi mevkiinde(Altınova Düden, Orta ve Sinan mahalleleri) yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret-konut (TİCK) alanlarına dönüştürülmesine yönelik 1\1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yaptı.

Revizyon plan açıklama raporunda, plan değişikliğine konu olan Köyiçimevkiinde mevcut 1\1000 ölçekli uygulama imar planından emsal değerinin 0.60 olduğu ve serbest konut alanları olarak planlandığı hatırlatıldı. Bölgede ticari kullanımların talep gördüğünün belirtildiği raporda, yeni bir plana neden ihtiyaç duyulduğu şu şekilde açıklandı: “Ticaret alanları ile konut alanları arasındaki emsal farkı bölgenin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bölge halkının da yoğun talepleri üzerine bir revizyon plan yapılması gündeme geldi.” Ocak meclisinde İmar Komisyonu'na gönderilen ve komisyonunun uygun bulduğu imar revizyonu, şubat meclisinde, müzakere edilmesinin ardından oy birliği kabul edildi.

Köyiçi'ne emsal ve ticaret müjdesi

Revizyon planıyla, bölgenin gelişimine uygun olarak konut alanları, ticaret-konut (TİCK) alanlarına dönüştürüldü. Bu plan revizyonu ile getirilen TİCK kararı ile planlama bölgesine ilave nüfus yükü getirilmemiş oldu. Yapılaşma hakları arasındaki farkları gidermek için de bölgede daha önce yapılan plan revizyonu ile yeni üretilen toplu işyerleri ve ticaret alanları için emsal değeri aynı olacak şekilde 0.80 olarak belirlendi. Böylece tüm bölge aynı emsal haklarına sahip alanlara dönüştü. Buralarda minimum parsel büyüklüğü 600 m2 olarak belirlendi.

“Altınova'ya hayırlı olsun”

Tütüncü, Altınova'nın gelişimine katkı sağlayacak olan imar revizyonuyla ilgili şöyle konuştu:

“Meclisimizde kabul ettiğimiz imar revizyonuyla Altınova Köyiçi mevkiinde bulunan düşük yoğunluklu konut alanlarına ilişkin vermiş olduğumuz sözleriyerine getirmiş olduk. Bu karar, Altınova'ya hayırlı uğurlu olsun. Altınova'nın imar planı, belediye başkanlığımda 10 yıldır kesintisiz çaba sarf ettiğim, adım adım ilerlettiğim ve gerçekten nereden nereye geldik diyebileceğimiz kadar başladığımız günle bugün arasında siyahla beyaz kadar fark olan bir çalışmadır.”

Havaalanı yolu üzerindeki parsellerin, 20 metreye 100 metre derinliği olan ve yapılaşmaya uygun olmayan, geometrik açıdan çok sıkıntılı parseller olduğuna değinen Tütüncü, bu sıkıntılı parsellerin formlarını yeni planlama ile düzeltmiş olduklarını belirtti. Bunun çok önemli bir imar düzenlemesi olduğunu dile getiren Tütüncü şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Altınova Bulvarı'nda daha düzgün ticaret merkezleri yapılabilme imkânı doğdu. Burada ciddi bir ticari hacim ve yapılaşma meydana gelecek. Bölge ciddi bir ticari merkez olacak. Bu ticari merkezlerde çalışacakların konaklama ihtiyaç doğacak. Bu yapmış olduğumuz planlama aslında sadece bir planlama, bir yoğunluk artırma değil. Bunun ötesinde bölgeye ve Kepez'e ciddi bir değer kazandıracak.”