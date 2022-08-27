ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, belediye başkanlığına adaylığını açıkladı

Şahin, “Adaylığım, siyasi yelpazenin hangi kanadından olursa olsun tüm kurumlar için tek ve geçerli hedef yaşayanının mutlu olduğu dünya kenti bir Alanya'nın inşası olacağı için nihai sonuç aynı olacaktır” dedi.

2013 yılından itibaren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Şahin, 5 Kasım'da yapılacak olan ALTSO seçimlerinde aday olmayacağını daha önceden dile getirmişti. Seçimlerin ardından ALTSO Başkanlık görevi sona erecek olan Şahin, 2024 yılında yapılması planlanan Yerel Seçimlerde Alanya belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı. 2013 seçimlerinde ALTSO Başkanlığına iki dönem talip olduğunu dile getirdiğini söyleyen Başkan Şahin, 10 yılda söz verdiği her projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşların güvenine layık olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Şahin, “Sizlerin teveccühüne ve güvenine layık olmak, bana verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek benim için paha biçilemeyecek kadar kıymetliydi. Sizler de bu değeri benden esirgemediniz. Bana olan inancınız ve duyduğunuz güvenden aldığım güç ile doğup büyüdüğüm Alanya'mıza hizmet etmek için bir kez daha yola çıkmayı boynumun borcu olarak görüyorum. Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi “Kendiniz için değil bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” düşüncesi ile Alanya belediye başkanlığına adayım' dedi.

“Siyaseten sert köşeleri ve keskin çizgileri olan bir insan olmadım”

Hangi partiden adayı olacağına ilişkin soruları cevaplandıran Başkan Şahin, “Ben ne insani ne de ticari hayatımın hiçbir döneminde siyaseten sert köşeleri ve keskin çizgileri olan bir insan olmadım. Hiçbir zaman aklımın ve vicdanımın önüne siyasi kimliğimi koymadım ve bu yönde kararlar almaya hassasiyet gösterdim. İdeoloji adamı olmadım. Benim kırmızı çizgim bayrağım ve hazreti kuran oldu. Bundan sonraki süreçte de siyasi kimliğin, hizmet için birer araç olduğunu düşünüyor ve süreç içerisinde bu konunun vücut bulacağına inanıyorum. Dolayısıyla adaylığım, siyasi yelpazenin hangi kanadından olursa olsun tüm kurumlar için tek ve geçerli hedef yaşayanının mutlu olduğu dünya kenti bir Alanya'nın inşası olacağı için nihai sonuç aynı olacaktır. Herhangi bir partiyle resmi bir adaylık sürecine girmemiş olmama rağmen; Alanya'mızın, marka değerini arttıracak, projeleri ve ihtiyaçları hayata geçirecek tecrübeli bir ekibe duyduğu gereksinimi sizler gibi bizler de görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm projelerimiz hazır. Yol haritamız belli”

Zaman kaybetme lüksüne sahip olmadıklarını dile getiren Şahin, “İçinizden gelen bir kardeşiniz olarak, Alanya'mızın tüm ihtiyaçlarını, halkımızın beklentilerini ve daha fazla zaman kaybetme lüksümüzün olmadığını biliyorum. Tüm projelerimiz hazır. Yol haritamız belli. Projelerimizi hayata geçirirken saygı gören, değer verilen güvenilir bir yönetimin; temsil ettiği halkına, bulunduğu şehre ve sonuçta ülkesine değer katacağını biliyor, güven veren duruşunun ve itibarının da en başta şehirde yaşayan halkının saygınlığını ve itibarını arttıracağına inanıyorum. Bu inançla da ne kentin sakini, ne de sahibi olma zihniyeti gütmeden tüm gücümle siz değerli halkımız ve Alanya'mızın gelişimi için çalışacağıma söz veriyorum” şeklinde konuştu.