ALTSO Başkanı Şahin'den gazilere Kıbrıs gezisi sözü

Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şubesi ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret etti. Ziyaret gelen dernek başkanı Abdullah Yılmaz ve dernek yöneticilerinin Kıbrıs'a gitme isteklerine olumlu yanıt veren Başkan Şahin, yaklaşık 40 gaziyi Kıbrıs'a götürme sözü verdi. Gazilerin haklarını ödeyemeyeceklerini söyleyen Başkan Şahin, “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Temsilci Başkanı Abdullah Yılmaz ve Gazi büyüklerimiz Gaziler Günü nedeniyle ziyaretimize gelerek bizleri onurlandırdılar. Ne yaparsak haklarını ödeyemeyeceğimiz Gazilerimiz Kahramanlık Destanı yazdıkları Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne gitmek için bizden destek talep ettiler. Bu taleplerini memnuniyetle karşılayacağımızı ifade ederek Kasım Ayı içerisinde 40 dan fazla olacağını tahmin ettiğimiz Kahraman Gazilerimiz için Kıbrıs'a program düzenleyeceğimizin sözünü verdik. Aziz vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz için ne yaparsak haklarını ödeyemeyeceğimizin bilinci ile kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyor Hak'kın Rahmetine ulaşanları da bir kez daha Rahmet ile yad ediyorum” diye konuştu.