ALTSO Başkanı Şahin'den tekerlekli sandalye bağışı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere Alanya Sosyal Hizmet Merkezi'ne 25 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Başkan Şahin, Kurban Bayramı öncesi Alanya Sosyal Hizmet Merkezi'ne 25 adet tekerlekli sandalye bağışıyla ilgili yaptığı açıklamada her bireyin birer engelli adayı olduğunu belirterek, “Mübarek Kurban Bayramı öncesinde 25 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vermek üzere Alanya Sosyal Hizmet Merkezi'mize teslim ettik. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzun bilinci farkındalık oluşturmak istedik. Bu vesile ile engelleri, azimleri ile aşan tüm engelli dostlarımızın ve ailelerinin Mübarek Kurban Bayramını şimdiden tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.