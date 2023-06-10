ALTSO' da travma semineri

ALTSO Akademi'nin 2023 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, Uzman Psikolog Aslı Yönet Işık'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Travma Nedir? Anne-Baba Davranışlarının Gelişimsel Travma Üzerine Etkisi ve Çözüm Önerileri' semineriyle devam etti.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, ALTSO'nun eğitim faaliyetleriyle ilgili katılımcılara bilgiler aktararak, ALTSO üyelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlediklerine dikkat çekti.

Seminere konuşmacı olarak katılan Uzman Psikolog Aslı Yönet Işık ise başta travma olmak üzere önemli konularda katılımcılara bilgiler aktardı.

Geçmişte çocukların toprakla oynadığını ama günümüzde böyle bir imkanın olmadığını belirten Işık, “Geçmişte toprakla oynuyorduk. Şimdi böyle bir imkan yok. Çocukların elinden telefonu alalım ama bunun alternatifi ne? Bunu bulmakta zorlanıyoruz. Günümüzde anne babaları zorlayan onların üzerindeki baskı. 'Çocuğum korkmasın' deniyor. Günümüzde korkmadan yaşam mümkün mü? 'Çocuğum kirli sepetine kirli çamaşırını atmıyor. Çantasını hazırlamıyor' deniliyor. 5 dakika bekleseniz çocuk ayakkabı bağlamayı öğrenecek. Kendine güveni ve sorunlarla başa çıkmayı öğrenecek. Bu bizim yetiştirilme tarzımız ile alakalı” dedi.

Travmanın en iyileştirici tarafının temas ve sevgi olduğunu belirten Işık, “ Sevginin temasın iyileştiremeyeceği bir şey yok. Danışanlar 'Çocuğumla her gün oynayamıyorum' diyor. Çocuk her gün anne ile oynamak zorunda değil. Çocuk arkadaşları ile de oynayabilir. Anne çocuğunu dışarıya çıkıyor, lokantaya gidiyor. 'Sıkıldım' deyince anne tamam al telefonu diyor. Biz çocukken çamurdan bir şeyler yapar, çiçekten taçlar yapardık. Pandemi çocuklarda kaygıyı tetikledi. Travma ani, beklenmedik şekilde gelişen olaylar. Pandemi dünyanın başına gelen bir travma. Annenin bize attığı tokat, babanın bizi koltuğa fırlatması. Gelişimsel travma aslında 0-6 yaş dönemini kapsar. Sevilmeyen bir anne çocuğunu sevemez. Hayır diyen annenin durumu aslında kendisi ile ilgili. Aslında o da annesi tarafından öyle yetiştirilmiş” dedi.