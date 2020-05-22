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ALTSO ile ALKÜ'den yerleşik yabancılara müjde

ALKÜ TÖMER Müdürü Dr.

Öğretim Üyesi Eray Bayramol, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret ederek Antalya'nın Alanya ilçesindeki yerleşik yabancıların eğitim alması konusunda görüş alışverişinde bulundu.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Eray Bayramol, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, ALTSO ile ALKÜ'nün işbirliği çalışmaları görüşüldü.


Entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmayı planlıyoruz”


Başkan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Öğretim Üyesi Eray Bayramol ile gelecek dönemde birlikte yapacağımız çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Alanya'mızda bulunan yerleşik yabancılar başta olmak üzere yükseköğrenime gelen yabancı öğrencilere Türkçe dersleri vererek entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Yükseköğrenim konusunda ALKÜ ile devam eden çalışmalarımızı da değerlendirdiğimiz görüşmede ALKÜ Rektörümüz Prof Dr Ekrem Kalan ile başarıyla yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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