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ALTSO maske ve kolonya dağıtarak hijyenin önemine dikkat çekti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından Dünya Hijyen Günü’ne dağıtılan maske ve kolonya ile pandemi döneminde hijyenin önemine dikkat çekildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından Dünya Hijyen Günü'ne dağıtılan maske ve kolonya ile pandemi döneminde hijyenin önemine dikkat çekildi.


Dünya Hijyen Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikte ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimi Alanya'daki resmi kurumlara ziyaret etti. Kaymakamlık, Alanya Belediyesi, vergi dairesi, göç idaresi, SGK, İŞKUR ve tapu müdürlüğü tek tek ziyaret eden ALTSO yönetimi çalışanlarına maske ve kolonya dağıttı.


“Hijyenin önemine dikkat çektik”


Ziyaretler sonrası açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, hijyenin önemine dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Şahin, “Temizlik, maske ve mesafenin her zamankinden daha fazla önem kazandığı günümüzde 16 Ocak hijyen gününde mesaj vermeyi de çok anlamlı buluyoruz” dedi.

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