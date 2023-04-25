ALTSO, meclis huzur haklarını Türk İş Dünyası Konut Seferberliği'ne bağışladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Nisan ayı olağan meclis toplantısında, Meclis Başkanı Mehmet Kural'ın önerisiyle ‘meclis huzur haklarının Türk İş Dünyası Konut Seferberliği'ne bağışlanması' maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Deprem bölgesine yapılacak konutlar için huzur haklarını bağışlayan tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Eray Erdem, eğlence sektörüyle iştigal eden üyelerden gelen canlı müzik yasağı saatinin gözden geçirilmesi talebini de meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Erdem, "Üyelerimizden gelen müzik açılış ve kapanış saatlerinin gözden geçirilmesi talebi konusunda gerek Alanya gerekse Ankara düzeyinde harekete geçeceğiz. Sorunu biliyoruz, çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Açılış, yoklama ve mazeretlerin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine hitap eden ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Yönetim Kurulu Faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı.

EMITT Fuarı, konut seferberliği, ALTSO'ya gerçekleştirilen ziyaretler, mesleki eğitim kursları ve komite toplantılarına değinen Başkan Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Sessiz kalmadık"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen deprem felaketininin yaralarını sarmak için ALTSO olarak çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Erdem, devletin ‘yatırımlarınızı ve yardımlarınızı afet bölgesine yapın' çağrısına sessiz kalmadıklarını açıkladı.

ALTSO'nun geleneksel iftarını da bu çağrıya uyarak bu yıl iptal ettiklerini ve iftar giderlerini deprem bölgesine bağışladıklarını belirten Başkan Erdem, “Depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşabilmesi için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz. İftarımızın tüm giderlerini konut seferberliğine bağışladık. Çünkü biliyoruz ki orada çocuklarımızın başını sokacakları sıcacık evleri olmadığı sürece bizler burada huzur bulamayacağız” dedi.

"Çocuklar sevindirildi"

Başkan Erdem, Demirtaş ve Alara'dan ilkokul çocuklarına Alanya turu attırıp, tiyatro izlettiklerini belirterek, “Demirtaş Cumhuriyet İlkokulu ile Alara Şevket Demirel İlkokulu'ndan geleceğimizin teminatı evlatlarımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alanya'mızda ağırlayıp, unutulmaz bir gün yaşattık” dedi.

Ramazan Bayramı çerçevesinde ALTSO'nun geleneksel bayramlaşma törenini de ALTSO Fuaye Salonu'nda düzenlediklerini ifade eden Erdem, “Geleneksel bayramlaşmamıza katılan tüm üyelerimize, iş insanlarımıza ve protokol mensuplarına teşekkür ederiz” dedi.

Kuyumcular için düzenlenen ücretsiz pırlanta eğitim programına da değinen Başkan Erdem, ALTSO üyelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitim düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

"Alanya'yı tanıttık"

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT) Alanya'yı tanıttıklarını ifade eden Başkan Erdem, “ALTAV öncülüğünde, Alanya Belediyesi, Odamız ve ALTİD'in destekleriyle açılan standımızda Alanya'mızı tanıttık. Çok sayıda ziyaretçiyi standımızda ağırlayarak, Alanya'mız hakkında bilgiler aktardık. Eğlence sektörü temsilcilerinin saat 01:00 olarak devam eden müzik kapanış saatlerine ilişkin taleplerini biliyoruz, Alanya ve Ankara nezdinde bu sorunun takipçisi olacağız” dedi.

Toplantıda, Meclis Başkanı Mehmet Kural'ın önerisiyle ‘meclis huzur haklarının Türk İş Dünyası Konut Seferberliği'ne bağışlanması' maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.