ALTSO'dan Tataristan'da önemli temaslar

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Rusya'ya düzenlediği iş gezisinin ardından Tataristan'a geçerek Alanya'nın tanıtmaya devam ediyor. Tataristan'da kurulmuş olan tek ticaret ve sanayi odasını ziyaret eden Başkan Erdem, Tataristan iş dünyasının Alanya Gazipaşa Havalimanına direkt uçuş seferleri konulması yönündeki taleplerini alıp, Alanya'daki yatırım fırsatları konusunda iş insanlarına bilgiler verdi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Tataristan'da kurulmuş olan tek ticaret ve sanayi odasını ziyaret ederek Başkan Shamil R. Ageev ile bir araya geldi. Başkan Erdem, Tataristanlı iş insanlarıyla Alanya Gazipaşa Havalimanı ve Alanya'daki yatırım fırsatları başta olmak üzere önemli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Erdem, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Başkent Kazan'da bulunan Tataristan'ın tek ticaret ve sanayi odasında Başkan Shamil R. Ageev ile bir araya geldik. Ziyarette, Tataristan iş dünyasının Alanya-Gazipaşa Havalimanına direkt uçuş seferleri konulması yönündeki taleplerini alıp, karşılıklı çalışma yapma konusunda söz birliğine vardık. Ayrıca turizm, tarım, inşaat ve emlak alanlarında Alanya'mızdaki yatırım fırsatları hakkında da Tataristanlı iş insanlarına bilgiler aktardık.

Alanya'mıza da davet ettiğimiz Başkan Shamil R. Ageev'e ve iş insanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Uluslararası alanda Alanya'mız iş dünyası adına çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."