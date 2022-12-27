ALTSO'nun gelir-gider bütçesi 41 milyon TL olarak kabul edildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. ALTSO'nun 2023 yılı denk gelir gider bütçesi 41 Milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı 27 Aralık 2022 Salı günü ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, Aralık ayında gerçekleştirilen Antalya ve Ankara ziyaretleri, komite toplantıları ve seminerler konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara ile Antalya ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdem, “Meclis başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Alanya protokolümüzün ardından Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı başta olmak üzere Antalya protokolünü ziyaret ettik. Antalya protokolümüze; Alanya'mız ekonomisi hakkında bilgi verip, önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından ise ALTSO'nun 2023 Yılı Denk Gelir Gider Bütçesi 41 Milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.