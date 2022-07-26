ALTSO'nun Meclis Toplantısını Genç ve Kadın Girişimciler yönetti

2013 Haziran ayında göreve geldiği günden bu yana girişimciliğin önemine vurgu yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve Meclis Başkanı Metin Atalay'ın mazeretli olması nedeniyle katılamadığı toplantıda Meclis Başkanlığını ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve Meclis Başkan Vekili Selman Alaaddinoğlu yaptı. Yönetim kurulu faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmeyi de ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar yaptı.

Meclis Başkanı Metin Atalay'ın yurt dışında olması nedeniyle Meclise vekalet eden Selman Alaaddinoğlu, Başkan Mehmet Şahin'e teşekkür ederek, “Başkanımız Mehmet Şahin, köy-kent demeden ihtiyaç duyulan her alanda elini taşın altına koyuyor. Kendisine gelen taleplere kayıtsız kalmıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün genç girişimci olarak meclisi ben yönetebiliyorsam onun ileri görüşü sayesindedir. Kendisine bir kez daha gençlere ve kadınlara gösterdiği ilgi nedeniyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra göreve gelecek arkadaşlar da Başkanımızın açtığı yoldan yürürler” diye konuştu.

"Başkan Şahin'in bölgeye kazandırdığı ambulans hayat kurtardı"

Başkan Şahin'in örnek çalışmalara imza attığına işaret eden Meclis Üyesi Mehmet Karagöz, "Geçtiğimiz günlerde Tokar Yayla Şenliklerine giderken önümüzde Kuş Yuvası Yolunda bir kaza oldu. Hemen ambulans aradık. Başkanımız Mehmet Şahin'in bölgeye kazandırdığı 2 ambulans vardı biliyorsunuz. Gökbel'deki ambulans çok kısa sürede kaza yerine geldi ve bir hayatın kurtulmasına vesile oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Umarız yeni dönemde Odamızda görev yapacak başkan ve yönetici arkadaşlar da Mehmet Başkanımız gibi başarılara imza atarlar" diye konuştu.

Öte yandan, bugün gerçekleşen toplantıda, Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar tarafından geçtiğimiz aya ait yönetim kurulu faaliyetleri meclisin onayına sunuldu.