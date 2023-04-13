ALTSO'nun pırlanta eğitimi başladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuyumculara yönelik düzenlediği ücretsiz pırlanta eğitimleri başladı. Eğitim sınıfını ziyaret eden Başkan Erdem, “Üyelerimizin görüş ve önerileriyle farklı sektörlerle ilgili eğitimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Mücevher Teknoloji Araştırma Merkezi (JTR) işbirliğinde düzenlenen pırlanta eğitimi başladı. 4 grup halinde farklı tarihlerde gerçekleştirilecek olan eğitimlere kuyum sektöründe faaliyet göstere ALTSO üyeleri katılıyor. ALTSO Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya gelen ALTSO Başkanı Eray Erdem, mesleki eğitimlerin önemine değindi. Başkan Erdem, her sektörden gelen taleplere yönelik eğitim düzenlediklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte de bu tarz eğitimlere devam edeceklerini söyledi. Başkan Erdem, “Kuyumcularımız için ücretsiz olarak düzenlediğimiz pırlanta eğitim kursunu ziyaret ettik. Kursiyer arkadaşlarımıza başarılar dileyip, görüş ve önerilerini aldık. Yeni açılacak pırlanta eğitim sınıflarımız için de kayıtlarımız devam ediyor. Ücretsiz olarak pırlanta eğitimi almak isteyen üyelerimiz ALTSO Eğitim Şubemize başvurabilirler. Üyelerimizin mesleki gelişimi için gelen talepler istikametinde her sektör için eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Eğitim içeriği hakkında bilgiler aktaran Jeoloji Yüksek Mühendisi Deniz Tanju Yılmaz, “Eğitimimizde sentetik elmas ve imitasyonların nasıl ayırt edilebileceği konusunda hem teorik hem de uygulama çalışması yapılacaktır. Pırlantanın 4C özelliklerinin belirlenmesi derecelendirme sistemi loupe ve mikroskop ile profesyonel pırlanta inceleme teknikleri katılımcılara aktarılacaktır. Sektörel anlamda tecrübelerimizi geliştirmek adına özellikle firma sahiplerine ve firma sorumlularına bu eğitimi almalarını öneriyoruz” diye konuştu.