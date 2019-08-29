Alyazma Anıtı'nda siyah örtü kaldırıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çağrısıyla ‘bir kadın daha cinayete kurban edilmesin' denilerek siyah örtüyle kapatılan Alyazma Anıtı, bir günlük sessiz protestonun ardından yeniden açıldı.

Antalya'da kadın cinayetlerine karşı bir simge ve toplumsal hafızanın parçası olması için Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle yapımı gerçekleştirilen 6 metre yüksekliğindeki Alyazma Anıtı'nda, Emine Bulut cinayetinin ardından başlayan sessiz protesto sona erdi. Üzerinde cinayetlere kurban giden 467 kadının yazılı olduğu anıt, Salı günü akşam saatlerinde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çağrısıyla bir araya gelen kadın örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerce ‘bir kadın daha cinayete kurban edilmesin' denilerek siyah örtüyle kapatılmıştı.

Başkan Uysal, anıt karartılırken yaptığı konuşmada kadın cinayetleri karşısında sadece üzülmek ve olayların yaşanmamasını dilemekle kalınmaması gerektiğine dikkat çektiğini hatırlatarak, başta kurumlar olmak üzere toplum olarak cinayetleri durdurmak için seferber olunması gerektiğini söyledi. Alyazma Anıtı'nın 7 yıl önce açıldığını ve anıtın üzerinde öldürülen 467 kadının adının yazılı olduğuna dikkat çeken Uysal, “Açılışın üzerinden geçen 7 yıl içinde kadın cinayetleri devam etti. Biz, artık yeni isimler duymak, onları böylesi anıtlara eklemek istemiyoruz” dedi.