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Alzaymır hastası yaşlı kadın yanan evden böyle kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alzaymır hastası yaşlı kadını yanan evden itfaiye ve 112 ekipleri çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alzaymır hastası yaşlı kadını yanan evden itfaiye ve 112 ekipleri çıkardı. Yangın sırasında eşi ve bakıcısıyla birlikte evin balkonuna sığınan alzaymır hastası yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Manavgat Eski Hisar Mahallesi 4541. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Arif Şen'e ait evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine ait itfaiye, 112 sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Arif Şen, eşi Şerife ve bakıcıları evin balkonuna çıkarken, dumandan etkilenen ve alzaymır hastası olduğu bildirilen Şerife Şen, bulunduğu yerden 112 sağlık ekibi ve itfaiye görevlileri tarafından itfaiyenin üzerine alındı. Görevlilerin kucaklarında taşıdıkları yaşlı kadına ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yangının 2. katın giriş kapısı önüne merdiven boşluğuna bırakılan soba külünden kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

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