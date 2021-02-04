Amatör balıkçı cep telefonun şarjı bitince falezlerde mahsur kaldı

Antalya'da balık tutmak için falezlerden denize inen genç, cep telefonun şarjının bitmesi ve havanın da kararmasıyla dönüş yolunu bulamayınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Amatör balıkçı 25 yaşındaki Fırat Öndeş, öğle saatlerinde balık tutmak için falezlerden denize indi. Bir süre avlanan genç havanın kararmasıyla birlikte eve gitmek için hazırlandı. Havanın kararmasıyla geldiği patika yolu bulamayan Öndeş, cep telefonunun ışığını açıp yolunu bulmak istedi. Biranda şarjı biten Öndeş, ne ışık tutabildi ne de yardım çağırabildi. ‘Yardım edin yardım edin' diye seslenen Öndeş'in çağrısını o sırada bölgeden geçen Murat Paksoy duydu. Genç ile iletişime geçen Paksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri Öndeş'in bulduğu yeri belirledi. Patika yolun bulunmasının ardından itfaiyenin yardımıyla yukarı çıkarıldı.

"Şarjım bitti çıkamadım"

Omzunda balık oltası çantasıyla yukarı yürüyerek gelen Öndeş, “Balığa indim telefonumun şarjı bitti, ışığı açamayınca yukarı çıkamadım.” dedi. Sağlık durumu iyi olan Fırat Öndeş, kimlik bilgilerinin alınmasının ardından oltasıyla evinin yolunu tuttu.

"Beni kurtarın"

Falezlerdeki gencin yardım seslerine cevap veren Murat Paksoy, ”Aşağıdan birinin bağırdığını duydum. 'Beni kurtarın' diye bağırıyordu. İtfaiyeyi aradık. Yaralı zannettik. Sağlık ekipleri geldi şahıs iyi olduğu için ayrıldı. Şahıs gündüz gelmiş denize dalmış, karaya çıktıktan sonra hava kararmış. Telefonunda şarjı bittiği için mahsur kalmış.” dedi.