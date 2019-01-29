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Amatör balıkçılar krizi fırsata çevirdi

Antalya’da hortumdan zarar gören denizdeki balık çiftliklerinden kaçan binlerce balık sahillere akın etti.

Antalya'da hortumdan zarar gören denizdeki balık çiftliklerinden kaçan binlerce balık sahillere akın etti. Balıklar, amatör balıkçılar tarafından yakalandı.


Antalya ve ilçelerinde 5 gün önce etkili olan sağanak yağış ve hortumdan Kemer ilçesi Ulupınar mevki ve Maden Koyu açıklarındaki kafes balık çiftlikleri de zarar gördü. Kafeslerden kaçan binlerce çipura ve levrek kıyılara doğru yaklaştı. Konyaaltı'ndan Kemer Tekirova sahiline kadar derelerin denize buluştuğu noktalar amatör balıkçıların buluşma noktası oldu. Sabahın erken saatlerinde sahile gelen olta balıkçıları, levrek ve çipuraları avladı.


Olta balıkçısı Serdar Salman, "Levrek ve çipura yakalıyoruz. Ben az ama arkadaşlarım çok yakaladı. Hortum olmasa bile deniz dalgalandığı zaman çiftlikler patlıyor" dedi.


Olta balıkçılarının avı havadan da görüntülendi.

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