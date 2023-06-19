Amatör maçta saha bir anda karıştı, kavgayı ayıran yönetici başından yaralandı

Amatör Küme 1. Grup play-off maçında Kaş Belediye Spor, Kırmızı Beyaz SK'yı 4-3 yendi. Müsabaka sonunda çıkan olaylar ise futbola gölge düşürdü. İki takım oyuncuları birbirine girerken, sahaya girip kavgayı ayırmaya çalışan Kaş Belediye Spor yöneticisi Barış Alagöz başından yaralandı.

Amatör Küme 1. Grup play-off karşılaşmasında Kaş Belediye Spor ile Kırmızı Beyaz SK, Zeytinköy Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Kaş Belediye Spor ilginç bir gole imza attı. Kaş takımının 60. dakikada geliştirdiği atakta yardımcı hakem pozisyona ofsayt bayrağı kaldırdı ancak hakem karşılaşmayı devam ettirdi. Kırmızı Beyaz SK kalecisi Hüseyin Kuşçu, oyunu başlatmak için topu takım arkadaşının önüne doğru yuvarladığı sırada araya giren Kaş Belediye Spor'dan Ramazan Çabuk, topu alarak boş kaleye yuvarladı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Çekişmeli geçen oyunda Kırmızı Beyaz SK, skoru eşitlese de son dakikalarda Kaş Belediye Spor'dan Özgür Güngör, attığı golle takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.

Kaş Belediyespor yöneticisi başından yaralandı

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, futbolcular arasında yaşanan gerginlik sonucunda Kırmızı Beyaz SK takımından Mehmet Aşık kırmızı kart gördü. Bu sırada maçı kulübeden takip eden Kaş Belediye Spor yöneticisi Barış Alagöz, kavgayı ayırmak için girdiği arbedede gelen darbe sonucu başından yaralandı. Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona ererken, hastanede başına 8 dikiş atılan Alagöz, ardından taburcu edildi.

Kalan kısa sürede başka gol olmayınca müsabaka Kaş Belediye Spor'un 4-3'lük galibiyetiyle tamamlandı.