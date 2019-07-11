İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amazon'un sahibinin lüks yatı Kekova'da görüntülendi

Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.

com'un kurucusu Jeff Bezos'a (55) ait lüks yat, Kekova açıklarında görüntülendi.


136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğindeki mega yat Kekova'da ilgi odağı oldu. Yolculuğunun Süveyş Kanalı üzerinden Mısır, Yemen ve Umman olduğu öğrenilen Bezos'un lüks yatı Kaş-Kekova'dan sonra Muğla-Datça açıklarında seyrediyor.


Flying Fox adlı süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu, 36 kabin, 2 helikopter pisti yer alırken, 22 kişilik misafir kapasitesiyle 54 kişilik mürettebat bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.