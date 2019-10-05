Ambulans halk otobüsü

Antalya'da halk otobüs şoförü Tahsin Gedik, aracında fenalaşan yolcusu için duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 'LC 07' hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, birden fenalaştı.

Yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra otobüs şoförü Tahsin Gedik'e bilgi verdi. 112'yi arayan Gedik, sağlık ekipleriyle buluşmak için, duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek şehir merkezine geldi. Ambulansla buluşamayan Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine yolcuyu ulaştırdı.

Yolcularla birlikte vatandaşlık görevini yaptıklarını ifade eden Tahsin Gedik, “Yolcunun fenalaştığını görünce kırmızı ışıkta geçtim. Duraklarda durmadım, pas geçtim. Yine olsa yine aynısı yaparım. Bizler üstümüze düşen görevi yaptık. Diğer şoför arkadaşlarımın başına gelse, eminim ki onlarda aynısını yaparlar. Önemli olan insan canı” dedi.