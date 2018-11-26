Ameliyattan korkanlar için yeni yöntem: Robotla zayıflama

Antalya'da bir güzellik merkezi diyet yapmadan robotla zayıflama yöntemi geliştirdi. Merkezin sahibi Serpil Çamlı, ameliyattan korkan hastalar için umut olan zayıflama robotunun önce yağları önce parçaladığını, sonra erittiğini ve vakumlayarak işlemin tamamlandığını söyledi.

“Yok etmeye yardımcı oluyor”

Bu yöntemle yağların önce parçalandığını, sonra erdiğini son olarak ise vakumlanarak vücuttan atılmaya hazır hale getirildiğini belirten Çamlı, “Cihaz, aynı zamanda sarkmış cildi toparlıyor, kırışıklıkları gideriyor. Cihaz, üç şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor. Önce vakumlu rotasyon başlığıyla yağları ayırıyor daha sonra sıcak ve soğuk lipoliz yaparak erittiği bu yağların ter ve idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlıyor. Yüzde de kullanılabilen bu yöntem; sarkmış cildi toparlama ve kırışıklıkları gidermede, göz çevresindeki şişlik ve morlukları da yok etmeye yardımcı oluyor.” dedi.

Yağların yanmasıyla ortaya çıkan proteinin 7 gün boyunca sabahları 15 dakika yapılan sporla kasa dönüştürmenin mümkün olduğunu dile getiren Çamlı, parçalanan yağları eriten bu yöntemin, son olarak radyofrekans başlığı ile bölgeyi sıkılaştırdığını kaydetti.

“Çok işe yarayan bir yöntem”

Tek seansta yağların başarı ile parçalandığı vurgulayan Serpil Çamlı şöyle konuştu:

“Bu yöntemin en büyük özelliği; aynı anda soğuk ve sıcak ısı vererek şok etkisi ile yağ dokusunu parçalaması. Yağ dokusunu ayırarak eritiyor ve kalıcı bir etki yapıyor. Tek seansta çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yağlara şok etkisi yaparak iki misli etki yapıyor. Özellikle selülit tedavisinde çok işe yarayan bir yöntem.”