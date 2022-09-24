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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Antalyalı hakem

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Ampute Futbol Dünya Kupasında görev alacak 24 hakem arasında Antalyayı Gökhan Candan temsil edecek.

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Ampute Futbol Dünya Kupasında görev alacak 24 hakem arasında Antalyayı Gökhan Candan temsil edecek.


Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupasında ev sahibi olarak A Grubu'nda bulunan Türkiye, kupanın açılış maçını 30 Eylül'de Fransa ile oynayacak. Son 16'ya kalan takımların eleme usulü yapacağı maçların ardından 9 Ekim'de oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak. 5 kıtadan 24 ülkenin mücadele edeceği kupa boyunca 80 maç oynanacak. 24 takım ile birlikte Türkiye ve dünyadan 24 hakemin görev alacağı kupada Antalya'yı hakem Gökhan Candan temsil edecek.

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