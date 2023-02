Anadolu arı ürünlerine Paris'te büyük ilgi

Paris'te düzenlenen SIAL Gıda Fuarı'nda Anadolu arı ürünleri beğeni topladı.

Bu yıl teması “Değişime Sahip Ol” (Own the Change) olarak belirlenen SIAL Paris'te, tamamen bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirmelerin gerçekleştirildiği ve yüzlerce ürünün katıldığı yarışmada, inovasyon kategorisinde Türkiye'nin ilk ve tek inovasyon ödüllü ve patentli yerli propolis üreticisi BEE'O Propolis Genel Müdürü, Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, jürinin özel seçimi olan BEE'O UP Vitaminli Propolis Shot ürünü ile finale kaldı. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bugün, burada SIAL Paris Gıda Fuarı'nda ülkemizi temsilen bulunmanın ve bu fuarda düzenlenen yarışmada finalist olmanın bir ayrıcalık olduğunun bilincinde, gurur ve heyecan içerisindeyim. Daha çok çalıştığımız, daha çok ürettiğimiz güçlü yarınlar diliyorum” dedi.

1964'ten bugüne iki yılda bir düzenlenen SIAL Paris Gıda Fuarı, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle ertelenmişti. Dünyanın lider üretici, perakendeci ve alıcılarını bir araya getiren fuar, pandemi sonrası 119 ülkeden gelen gıda profesyonellerine kapılarını açtı. Geleceğin üretim tekniklerini tanıtmak, ürünlerini sunmak ve uluslararası alanda başarılar elde etmek isteyen tüm girişimcilerin heyecanla yer aldığı fuar, sergilenen ürün ve hizmetlerin çeşitliğinden dolayı içecek ve gıda sektörünün her kolu tarafından büyük ilgi gördü. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı da gıda sektörünü ilgilendiren bu fuarda bulundu.