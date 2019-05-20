Anadolu Ateşi yeni sezonu açtı

Anadolu halk danslarını farklı yorumlayarak dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi, 2019 yılı sezon açılışını Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yeni turizm sezonu umutlu başlarken Anadolu Ateşi Halk Oyunları Gösteri Merkezi de Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde 2008 yılında hizmete açılan 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena'da 2019 sezonunu sade bir törenle açtı.

Rus ve Alman turistler başta olmak üzere 5 bine yakın turist ile rehberler Mustafa Erdoğan yönetiminde Anadolu Ateşi'nin gösterisini izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren ve iki bölümden oluşan Anadolu Ateşi gösterisinin ilk sahnesinde Ateş ve Ölümsüzlük ile Prometius'un ateşi insanlara ulaştırması danslarla anlatıldı. Bu bölümde motifler, Orta Asya Şaman Türkleri'nden Zerdüşt ve Yezidi Kürtleri'nden Alevi Semah figürlerinden ve Güneydoğu halk danslarından esinlenerek gerçekleştirildi. Pandora, Karanlığın Ordusu, Tutsak Prometeus, Kartallar, Kurtuluş, Satir - Prometeus'un Diriliş Dansı, Aşk Üçlemesi, Aydınlık Günler, Savaş Dansları, Karanlığın Zaferi, Oryantal, Karanlığın Zaferi gibi danslar beğeniyle izlendi.

"Göç,ölüm,umut anlatıldı"

Anadolu Ateşi'nin ikinci perdesinde ise Anadolu'da göç ve ölüm, yenilgi ve umut anlatıldı. Ağıt, hayalet dansçıları, aydınlığın ordusu, kötülerin dünyasına dönüş, savaş mozaik, dalgaların coşkusu olarak adlandırılan danslar, Doğu Anadolu, İç Batı Ege, İstanbul ve Karadeniz motiflerinden esinlenerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Anadolu'nun renkleri"

Son bölümde de Gökkuşağ Anadolu anlatıldı. Bütün renkleri içinde barındıran, suyu derin, toprağı sert, dağı yüksek, ovası kavurucu bir gökkuşağı Anadolu'da bütün renklerin barışı ile gösteri sona erdi.