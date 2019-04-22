Anadolu Çocuk Köyü, çocuklara armağan edildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim kampanyasındaki 123 proje vaadinden biri olan Anadolu Çocuk Köyü'nü 23 Nisan haftasında çocuklara armağan etti. Tütüncü, projelerin ilkini seçimden 19 gün sonra hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 123 projesinin ilki olan Anadolu Çocuk Köyü, Dokumapark'da açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına yetiştirilen Anadolu Çocuk Köyü, 28 Nisan'a kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerine ev sahipliği yapacak.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında çocuklara yönelik eğlenceli kutlama etkinliği düzenlediklerini belirten Tütüncü, bu yılki konseptin hem eğlendirici hem de eğitici olması yönünde karar verdiklerini söyledi. 1960'ların bir Anadolu köyünü resmettiklerini ifade edenh Tütüncü, “Sosyal alanlarıyla, gelenekleriyle, esnafıyla bir ortam oluşturduk. Çocukları, anne ve babalarının çocukluklarını yaşadıkları ortama götürdük. Hem çocukların hem de ebeveynlerin mutlu olacakları bir ortam oluşturduk” dedi.

“Güzel bir kent meydanı getireceğiz”

Buradaki çalışmanın 123 proje vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Tütüncü, diğer vaatleri de hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Görev sürelerinin her anında çalışarak, her ay açılış ve temel atmalar olacağını belirten Tütüncü, “Seçim vaatlerimizi yerine getirmeye hemen başladık. Yarının geleceği çocuklarımız ve hemşehrilerimiz için de güzel bir kent meydanı getireceğiz” dedi.